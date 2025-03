Leclerc e lo scambio di posizioni con Hamilton: "Eseguo ma non lo abbiamo mai fatto"

Primi screzi rossi a Shanghai tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton? Niente di tutto questo, semmai un po' di nervosismo causa ansia da... prestazione. Nel corso della fase centrale della qualifica Sprint infatti (SQ2) al monegasco il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi ha chiesto di lasciare sfilare dal proprio compagno di squadra e cedergli la track position, allo scopo di gestore al meglio il time attack di entrambe in vista della caccia alla mini-pole. Piuttosto interrogativa (ed esplicita) la reazione di Charles via radio: "Eseguo ma non lo abbiamo mai fatto prima e io ora sono un pò nella m...". Come sempre e come è giusto che sia, Charles ha detto la sua ma ancora una volta si è allineato all'interesse del team e alla visione generale, soprattutto alla "guida" dal muretto box di chi aveva un panorama più completo del suo. Il rallentamento messo in atto per farsi sfilare dal numero 44 ha oltretutto fatto sì che Leclerc finisse sotto la lente di ingrandimento dei Commissari di gara per mancato rispetto del delta time (tempo minimo di percorrenza)nel suo giro di lancio. Tutto regolare in ogni caso e nessun provvedimento ai danni della Fearrari numero 16. Alla fine tutto è filato secondo i pini, entrambe le SF-25 hanno avuto accesso alla fase finale delle qualifiche. Un po' di amaro in bocca a Leclerc deve comunque essere rimasto: più per l'esito finale delle qualifiche stesso (sir Lewis in pole, lui al via dall'esterno della seconda fila) che per il singolo episodio.