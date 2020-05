Leclerc e il simulatore: la fidanzata aspetta... fuori

La Playstation, in questa quarantena, è stata odiata da milioni di fidanzate nel mondo e ora anche la ragazza di Charles Leclerc ha un motivo per farlo. Il monegasco, impegnato in una gara di rally al simulatore, non ha sentito il cellulare che squillava ripetutamente e la sua nuova compagna è rimasta chiusa fuori casa per trenta minuti. Poi l'intuizione geniale della ragazza che, per farsi aprire, si è iscritta al canale Twitch del fidanzato, dove stava trasmettendo la sua prova speciale, e ha sfruttato la chat per richiamare la sua attenzione. Missione riuscita con il ferrarista che ci ha riso su e ha raccontato la vicenda sui social.