Leclerc: "Dopo Montecarlo, Monza! Grazie tifosi, siete incredibili"

GP ITALIA

Il vincitore del GP d'Italia sottolinea il valore delle sue due vittorie nel giro di pochi mesi sul circuito di casa e all'Autodromo Nazionale

© Getty Images "È una sensazione incredibile: credevo non fosse possibile rivivere le emozioni della mia prima vittoria a Monza cinque anni fa: mi sbagliavo! Voglio vincere il titolo, prima o poi, ma ci sono due GP più importanti di tutti gli altri, Montecarlo e Monza, e quest'anno li ho vinti entrambi! Nel finale guardavo il tifo in tribuna, anche se non era proprio semplice... Grazie a tutti i nostri tifosi, siete incredibili, grazie di tutto. Il pacchetto di aggiornamento che abbiamo portato a Monza ha funzionato. Andrà bene anche nelle prossime gare? Ne dubito. A Baku e Singapore le McLaren saranno fortissime. Baku però mi piace, magari possiamo fare ancora qualcosa di speciale". Charles Leclerc esausto ma soprattutto estasiato al termine dei cinquantatré giri del GP d'Italia che il monegasco si aggiudica poer la seconda volta.

© Getty Images

"Siamo rimasti sorpresi alla fine del primo stint. Noi ci siamo attenuti al piano: era rischioso ma al massimo avremmo fatto terzo e quarto.Poi Charles e Carlos hanno fatto un lavoro eccezionale nella gestione gomme. Ad un certo punto avevamo pensato a fare due soste ma dopo la prima ci siamo accorti che il degrado gomme era accettabile. Charles era a suo agio. Quando abbiamo capito che terzo e quarto posto erano certi, abbiamo deciso di confermare la sosta singola. È andata bene, in questo mestire è indispensabile prendere rischi, la differenza la fa la capacità di gestirli". (Frederic Vasseur)

"Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per vincere. Abbiamo rischiato davvero forte ma l'azzardo ha pagato. Oggi era difficile pronosticare una vittoria Ferrari a Monza. Una Monza particolare quest'anno, con tanto graining sulle gommee, ma ce l'abbiamo fata. I meriti sono al 99 per cento di Charles, ha vinto una gara difficilissima da vincere. Io sono rimasto in pista più a lungo di tutti con la media, pensavo di essere l'unico a farlo. Quando sono rientrato, ormai il podio era perso... La cosa più importante è che la Ferrari abbia vinto. Quattro anni a Monza con la Rossa per me: anche se nno sono sul podio, sono felicissimo per tutta la Ferrari". (Carlos Sainz)

Parla già in qualche modo... da ferrarista Lewis Hamilton che ha chiuso in quinta posizione il suo ultimo GP d'Italia da pilota Mercedes, al capolinea di una rincorsa (dall'esito negativo) proprio alla Rossa che guiderà nel 2025: quella attualmente guidata da Sainz:

"Vedere la Ferrari vincere oggi è stato fantastico. Deve essere stato emozionante per Leclerc. Per quanto mi riguarda, ho notato un'accoglienza speciale da parte dei fans già nel giro di formazione. Non solo, nella Drivers' Parade mi sono accorto che cercavano di stabilire una sorta di prima connessione: è stato un passaggio interessante. Non vedo l'ora!"