Leclerc: "Cruciale la partenza". La profezia di Sainz: "Succederanno tante cose"

LE PAROLE DEI FERRARISTI

I due piloti della Rossa decisi a mettere i bastoni fra le ruote al campione del mondo davanti al suo pubblico

© Getty Images "Ci sono andato vicino, Max però ha fatto un gran giro alla fine. Ero un po' preoccupato perché nel Q1 e nel 2 la Red Bull era molto veloce con gli pneumatici usati. Poi però nella fase finale abbiamo colmato il gap. Ho fatto un errore alla curva dici che mi è costato un decimo, forse uno e mezzo...". Charles Leclerc "incassa" la pole persa per ventuno soli millesimi al termine di una qualifica che il rivale olandese è riuscito a volgere a proprio favore solo nel time attack finale e preannuncia le... linee generali della sfida al campione nel quindicesimo appuntamento del Mondiale.

È importante tornare in forma dopo Spa... Dobbiamo ancora tornare con più calma su quello che è successo in Belgio, soprattutto in chiave Monza. Ci giochiamo molto al via, naturalmente. Però siamo in due contro uno, là davanti. Vediamo anche il meteo, non sono sicuro che le temperature saranno alte come quelle di oggi".

© Getty Images

Chiamato in causa come team player in vista del GP, Carlos Sainz punta a trovare in gara lo spunto e lo smalto che gli sono un po' mancati nei due giorni di prove di Zandvoort:

"Sono contento, ho fatto un giro pulito e senza errori. È mancato qualche centesimo per battere Max, non è stata una qualifica semplice ma abbiamo fatto bene. Sarà dura su questa pista, con macchine così pesanti. Ci aspetta una giornata interessante, succederanno tante cose. È difficile superare, ma ci saranno tante novità a livello strategico".