Leclerc: "Contento, non me lo aspettavo". Hamilton: "Lento, chiedo scusa ai tifosi"

"Lewis ha fatto un buon primo giro, era sul passo. Poi nel secondo giro lanciato ha commesso un piccolo errore ma il passo c'è. Non è riuscito a mettere insieme il giro. Abbiamo vissuto tre sessioni di prove libere caotiche, dove tutto cambiava sessione per sessione e anche ad ogni stint: non solo per noi, un po' per tutti. Credo soprattutto per la sensibilità di queste macchine alla forza e alla direzione del vento. Russell ad esempio ha rischiato nel Q2 e poi è andato in prima fila. Partendo terzi dobbiamo essere ambiziosi! Certo, non abbiamo fatto stint lunghi in configurazione gara ma dovremmo comunque essere a posto. Abbiamo un set di medie in più e questo è un vantaggio. Prevedo una gara a due soste ma poi... chissà".