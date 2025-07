Mondiali nuoto: avanzano Martinenghi, Cerasuolo e Razzetti

Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla avanzano in semifinale ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. Le qualificazioni si aprono con la gara veloce della rana: tè pane e biscotti secchi per superare la seconda notte dopo i problemi gastrointestinali che hanno turbato la vigilia dei 100 e Martinenghi si qualifica al turno successivo con il nono crono. Davanti a tutti, e con margine, vola Cerasuolo con il miglior crono di 26"43. "Volevo subito testarmi e penso anche di averne ancora - dice il ranista azzurro - La concorrenza è agguerrita e bisogna andar forte. Noi italiani siamo abituati perché anche agli assoluti ogni turno è come una finale". Martinenghi tocca in 26"90. "Sapevo di non essere troppo sciolto - racconta - In semifinale sarà importante cambiare marcia e lo farò. Non sono riuscito a godermi più di tanto l'argento nei 100, anzi ho dovuto subito resettare in vista dei 50". Bene gli azzurri nei 200 farfalla: Razzetti e Burdisso accedono alla semifinale: primo tra tutti l'americano Luca Urlando in 1'52"71. Il 25enne ligure nuota il quarto riscontro cronometrico in 1'54"54, Burdisso è tredicesimo in 1'56"08. Eliminata nei 200 stile libero l'esordiente Bianca Nannucci: la 17enne italoamericana non va oltre un 1'59"24 per il venticinquesimo posto. Il miglior crono è della neozelandese Erika Fairweather in 1'56"54. Gli azzurri torneranno in acqua per le finali del neo primatista italiano Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, di Simona Quadarella nei 1500, di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Anita Bottazzo nei 100 rana.