Argentina, morta la pugile Alejandra 'Locomotora' Oliveras

Il pugilato argentino è in lutto per la morte a 47 anni della pugile Alejandra Marina "Locomotora" Oliveras, che dopo aver subito un ictus ischemico era stata ricoverata lo scorso 14 luglio in stato grave all'ospedale José María Cullen, della città di Santa Fe, provincia situata a 406 chilometri a nord di Buenos Aires. Oliveras era arrivata a detenere sei titoli in cinque categorie diverse, entrando nel Guinness dei primati del pugilato femminile. Originaria di Jujuy, provincia del nord dell'Argentina situata a 1.543 chilometri da Buenos Aires, la "Locomotora" aveva disputato 38 combattimenti ottenendo 33 vittorie, 16 delle quali per k.o., due pareggi e subendo tre sconfitte. La prima delle tre sconfitte fu nel 2008 con la connazionale Marcela "La Tigresa" Acuña, che le strappò il titolo della categoria Supergallo della Wbc, il primo dei cinturoni che la "Locomotora" aveva conquistato nella sua prestigiosa carriera. Grande ammiratrice di Tyson, la 47enne Oliveras è stata la prima donna sudamericana a entrare nella Hall of Fame del pugilato.