Leclerc: "Ci manca ancora qualcosa". Hamilton: "Macchina difficile da guidare"

Commenti in fotocopia o quasi per i due ferraristi al capolinea della prima giornata di prove a Yas Marinadi Stefano Gatti
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Dal punto di vista della guida, è stato un venerdì complesso per noi: ci manca ancora qualcosa e stiamo spingendo per capire dove possiamo migliorare per arrivare più avanti nelle qualifiche di domani. La prima sessione è stata molto speciale per me: vedere il mio fratello minore Arthur al volante di una Formula 1 della Scuderia e condividere con lui la pista durante una sessione di prove è qualcosa che abbiamo sognato insieme fin da bambini e mi ha messo un sorriso sul volto".
LEWIS HAMIL
"Sono arrivato alla seconda con aspettative positive. La vettura è risultata difficile da guidare, c'è da lavorare in vista di domani per migliorare il feeling. Questa sera analizzeremo i dati e lavoreremo sugli aspetti che possono aiutarci a fare un passo avanti nella giornata di sabato".
ARTHUR LECLERC
"Sono davvero soddisfatto del mio turno di prove libere. È stata una buona sessione e abbiamo raccolto dati importanti per il team e per il gruppo di lavoro del simulatore. È andato tutto secondo programma e il passo è stato forte. Le gomme soft erano completamente nuove per me, e io ho cercato di sfruttarle al massimo. Essere in pista insieme a mio fratello è sempre una grande emozione. Voglio ringraziare tutto il team per questa opportunità".
Venerdì con tre piloti quello della Scuderia Ferrari HP al Gran Premio di Abu Dhabi. Charles Leclerc ha disputato entrambe le sessioni venendo affiancato nel corso della prima dal fratello Arthur che ha poi restituito a Lewis Hamilton la SF-25 per il secondo turno. Nel complesso la squadra ha provato tutte le mescole messe a disposizione da Pirelli (C2, C4, C5) percorrendo un totale di 115 giri. La squadra ha completato il programma di giornata, che nel caso di Arthur era ovviamente poco legato al weekend di gara e più finalizzato a raccogliere dati da utilizzare a casa. La pista è stata in continua evoluzione man mano che si puliva e si gommava. viste le temperature di quell’ora, ma il turno sarà comunque utile a rifinire nei dettagli le regolazioni delle vetture in vista delle qualifiche delle 18.00 (le 15.00 ora italiana).
FP1
Prima sessione senza intoppi per Charles e Arthur che hanno girato con gomme hard nella fase iniziale del turno per prendere confidenza con la pista, ancora piuttosto impolverata. Charles ha simulato tanto la qualifica (quando ha ottenuto il proprio miglior tempo) quanto la gara, tenendo inizialmente in macchina la mescola più morbida per poi passare alle gomme hard usate a inizio sessione. Arthur, uno dei nove rookie in pista nel turno inaugurale, ha lavorato su un programma diverso che ha riguardato anche la correlazione tra simulatore e vettura reale e lo ha visto montare la mescola soft solo negli ultimi dei sessanta minuti a disposizione.
FP2
La seconda sessione ha visto Charles provare anche la mescola medium prima di tornare a girare in configurazione da qualifica con le soft. Nel finale ha caricato carburante e rimontato le gomme di inizio turno. Salito sulla SF-25 per la sua unica sessione di giornata, Lewis ha eseguito un programma del tutto simile a quello del compagno, ottenendo il suo tempo di riferimento con pneumatici soft. L’inglese ha poi caricato carburante girando con a propria volta con le medium impiegate nei primi giri. La sessione è stata la più importante di giornata sia dal punto di vista dei tempi ottenuti che per quanto riguarda i riferimenti offerti dalla pista perché si è disputata alla stessa ora alla quale prenderà il via la gara domenica e un’ora prima di quando inizierà la qualifica domani.