Leclerc: "Ci manca ancora qualcosa". Hamilton: "Macchina difficile da guidare"

"Sono davvero soddisfatto del mio turno di prove libere. È stata una buona sessione e abbiamo raccolto dati importanti per il team e per il gruppo di lavoro del simulatore. È andato tutto secondo programma e il passo è stato forte. Le gomme soft erano completamente nuove per me, e io ho cercato di sfruttarle al massimo. Essere in pista insieme a mio fratello è sempre una grande emozione. Voglio ringraziare tutto il team per questa opportunità".