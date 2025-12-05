Scherma, CdM fioretto: Italia con 22 azzurri in tabellone in Asia

Nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile a Vancouver, invece, sono sette le azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale che si svolgerà domani. Erano già ammesse alla giornata clou, grazie al posizionamento nel ranking, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e Rossella Fiamingo. Grazie a una fase a gironi da sei vittorie in altrettanti incontri si è subito qualificata Roberta Marzani. In virtù dei successi nei match dei tabelloni preliminari hanno staccato poi il pass per il tabellone principale di sabato anche Federica Isola e Beatrice Cagnin. Stop nell'ultimo assalto di giornata per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno. Si sono fermate nel turno da 128 Gaia Caforio e Alessandra Bozza. Out dopo i gironi Nicol Foietta. Nella serata italiana di oggi, la seconda giornata di gare nella tappa della Coppa del Mondo di spada a Vancouver sarà dedicata alle fasi preliminari della gara individuale maschile. Già ammessi al tabellone principale, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi. In pedana, a partire dalla fase a gironi, gli altri 10 azzurri del Commissario tecnico Diego Confalonieri: Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Gabriele Cimini, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Fabio Mastromarino.