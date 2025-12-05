Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, CdM fioretto: Italia con 22 azzurri in tabellone in Asia

05 Dic 2025 - 18:11

Sfiora il 'doppio en plein' l'Italia del CT Simone Vanni, impegnata nella duplice tappa di Coppa del Mondo di fioretto tra Busan al femminile e Fukuoka al maschile. La giornata dedicata alle qualificazioni della doppia trasferta asiatica, da cui erano esentati i migliori 16 del Ranking internazionale, ha delineato il quadro complessivo di ben 22 azzurri che saranno protagonisti dei tabelloni principali per le gare individuali di domani: 11 donne in Corea del Sud e altrettanti uomini in Giappone. 

A Busan, nella prova di fioretto femminile, erano già ammesse di diritto Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo ed Elena Tangherlini, in quanto tra le prime "top 16" del Seeding. Sin dalla fase a gironi hanno staccato il pass per la giornata clou Francesca Palumbo, Irene Bertini, Martina Sinigallia e Giulia Amore. Successivamente, attraverso il tabellone preliminare, si sono aggiunte anche Aurora Grandis e Carlotta Ferrari. Stop nel match decisivo, invece, per Alice Volpi. 

Sono 11 anche gli azzurri qualificati al tabellone principale di fioretto maschile a Fukuoka. Con Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi ammessi per diritto di Ranking, hanno raggiunto l'obiettivo al primo step, grazie a un'ottima fase a gironi, Giulio Lombardi (da numero 1), Tommaso Martini ed Edoardo Luperi. Superando brillantemente gli assalti dei preliminari hanno poi centrato la qualificazione anche Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Lorenzo Nista. L'unico a fermarsi, nell'assalto del turno da 128, è stato Damiano Rosatelli. 

Domani, sin dalla notte italiana (con fasi finali previste quando nel nostro Paese sarà mattina), in pedana i tabelloni principali delle prove individuali di Coppa del Mondo per le fiorettiste a Busan e per i fiorettisti a Fukuoka. 

Nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile a Vancouver, invece, sono sette le azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale che si svolgerà domani. Erano già ammesse alla giornata clou, grazie al posizionamento nel ranking, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e Rossella Fiamingo. Grazie a una fase a gironi da sei vittorie in altrettanti incontri si è subito qualificata Roberta Marzani. In virtù dei successi nei match dei tabelloni preliminari hanno staccato poi il pass per il tabellone principale di sabato anche Federica Isola e Beatrice Cagnin. Stop nell'ultimo assalto di giornata per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno. Si sono fermate nel turno da 128 Gaia Caforio e Alessandra Bozza. Out dopo i gironi Nicol Foietta. Nella serata italiana di oggi, la seconda giornata di gare nella tappa della Coppa del Mondo di spada a Vancouver sarà dedicata alle fasi preliminari della gara individuale maschile. Già ammessi al tabellone principale, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi. In pedana, a partire dalla fase a gironi, gli altri 10 azzurri del Commissario tecnico Diego Confalonieri: Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Gabriele Cimini, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Fabio Mastromarino. 

Ultimi video

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

I più visti di Altri Sport

MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:59
Sci alpino, Goggia: "Obiettivo mettere insieme due belle manche"
18:11
Scherma, CdM fioretto: Italia con 22 azzurri in tabellone in Asia
17:09
Sci, CdM: la Val Gardena recupera la discesa di Beaver Creek
16:16
Marche: Valentino Rossi e piloti MotoGP all'ospedale pediatrico Salesi
15:15
Spagna, Sanchez: "Un Comitato esecutivo per governance Sport spagnolo"