Leclerc amaro: "Così non va per niente bene". Hamilton: "Ci manca performance"

"Abbiamo fatto un piccolo miglioramento, il feeling è migliorato e ho le idee chiare su cosa devo fare nelle prossime gare per sentirmi più a mio agio e ottenere un risultato migliore. Il problema è che se facciamo tutto correttamente per l'intero weekend ma finiamo quarti... non va per niente bene. Ci mancano due o tre decimi su McLaren e Red Bull sia in qualifica che in gara. Dobbiamo guardare avanti e procedere per piccoli passi. Questo è il nostro massimo per il momento. Dobbiamo essere contenti del metodo ma non del risultato. A Maranello stanno lavorando sodo e spero che in Bahrain ci possa essere un salto di qualità. Vado là con un atteggiamento diverso sulla direzione da prendere e spero che questa visione pagherà".