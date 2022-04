Leclerc ci crede, Sainz si interroga: "la macchina mi ha sopreso, punto a recuperare posizioni"

LE VOCI DEI FERRARISTI

Il leader del Mondiale vede il bicchiere mezzo pieno, lo spagnolo punta alla missione rimonta.

"È molto bello vedere il rosso in tribuna, ma sono deluso. Ho commesso un errore tenendo l'ultimo treno di pneumatici per fare due time attack nel finale delle qualifiche. Poi però dopo la bandiera rossa rimaneva solo un giro da fare ed in quelle condizioni è difficile riportare subito gli pneumatici nella giusta finestra di utilizzo. Colpa mia, ma era una situazione che non potevo controllare. Il weekend è ancora lungo, proveremo a mettere tutto insieme sabato e poi domenica". Charles Leclerc incassa la delusione di una pole sognata ed alla sua portata ma guarda già avanti: alla gara sprint del sabato pomeriggio ed a maggior ragione il GP vero e proprio di domenica. Getty Images

"Il secondo tempo comunque non è male. Certo, la pole sarebbe stata tutta un'altra cosa ma può andare bene anche così. Tutto resta possibile, io ci credo fino alla fine. Proverò di tutto, cercherò di sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno".

Getty Images

Se il leader del Mondiale è comunque là davanti, l'errore in qualifica alla Rivazza costringe Carlos Sainz a prendersi una dose maggiore di rischi per provare a rimontare dalla quinta fila sullo schieramento di partenza della Sprint, il cui ordine d'arrivo - lo ricordiamo - stabilisce la griglia del GP domenicale:

"Errore difficile da spiegare: non ero esattamente al limite e la macchina mi ha sorpreso. Devo ancora capire come sia potuto accadere. Forse stava iniziando a piovere un po' di più, forse gli pneumatici erano troppo caldi dopo due giri tirati. Chiedo scusa a tutti ma... pensiamo positivo: abbiamo ancora davanti la gara Sprint e poi il Gran Premio possiamo recuperare posizioni e fare punti. C'è ancora spazio per rimediare ma questo non è proprio il modo migliore di iniziare il fine settimana".