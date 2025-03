Lawson: "È stata dura ma sono pronto a ripartire"

All'indomani della bocciatura da parte del duo Marko-Horner, Liam Lawson si apre sui social mostrandosi determinato a rimettere insieme i cocci e a provare a ricostruire la sua carriera... dall'interno. Sì perché la retrocessione nel team b del sistema Red Bull potrebbe non essere tale nei fatti e invece offrire al neozelandese buone opportunità di rilanciarsi. Non è tanto questione di ambiente familiare e minori pressioni: queste ultime sono sempre al massimo in Formula Uno. Quanto al "family feeling", nei GP è comunque preferibile un clima da coltelli che volano nell'aria, se questo significa lottare per la vittoria. Al netto del fenomeno Verstappen, VISA Cash App Racing Bulls sembra una monoposto in grado di regalare a Liam la possibilità di rimettersi in carreggiata. E in fondo, al di là della... traumaticità del momento, Liam può dirsi fortunato a non essere stato appiedato tout court, trovando invece nel nella Racing Bulls un provvidenziale paracadute. Che Dr. Helmut Marko e Christian Horner in fondo (molto in fondo) abbiano un cuore d'oro?