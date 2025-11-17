Las Vegas... Strip: giù i veli alla corsa al titolo!

Ad imporsi nel 2023 era stato Max Verstappen con la Red Bull, mentre dodici mesi fa era stato George Russell a salire sul gradino più alto del podio. L'olandese l'aveva spuntata su Charles Leclerc (che aveva staccato la pole position con la sua Ferrari) e sul compagno di squadra Sergio Perez, a segnare il giro più veloce della gara era stato Oscar Piastri con la McLaren. Autore della pole position, nel 2024 Russell aveva aperto la doppietta Mercedes completata dal secondo posto di Lewis Hamilton (al suo ultimo acuto da podio con le Frecce d'Argento), la Ferrari era scesa di un gradino del podio con il terzo posto di Carlos Sainz e Lando Norris aveva messo a segno il giro più veloce, pareggiando quello di Piastri dodici mesi prima. Tanto l'attuale leader della classifica generale quanto il suo rivale nella corsa al titolo (senza trascurare le residue chances di Verstappen, staccato di quarantanove lunghezze dalla vetta) pur non essendo ancora riusciti a salire sul podio hanno dimostrato di andare forte sulla Strip.