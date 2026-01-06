Jutta Leerdam, caduta shock verso Milano 2026: "Sono ancora incredula"

Paura e delusione per Jutta Leerdam. La stella del pattinaggio di velocità olandese ha rotto il silenzio dopo la caduta nei 1000m che ha messo a rischio il suo sogno olimpico. Sotto gli occhi del fidanzato Jake Paul (presente sugli spalti a una settimana dalla sconfitta contro Anthony Joshua), Jutta è finita contro le barriere mancando la qualificazione diretta nella sua gara preferita. "Sono ancora sotto shock", ha ammesso sui social. Nonostante il riscatto con il secondo posto nei 500m, ora la sua presenza ai Giochi di febbraio dipende dalla decisione del comitato olimpico olandese.