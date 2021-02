Lancio old style, traguardi nuovi per Alfa Romeo e Sauber: missione metà schieramento

FORMULA 1

Presentata a Varsavia l'Alfa Romeo "C41 Ferrari powered" con la quale il finlandese e l'italiano puntano a risalire posizioni sulla griglia ed al traguardo.

di

STEFANO GATTI

"Top of the midfield": nella parte alta di metà schieramento: fissa l'asticella piuttosto in alto Frederic Vasseur, Team Principal della scuderia italtoelvetica ed il Direttore Tecnico Jan Monchaux nel lancio-evento di Varsavia (merce rara in questi tempi di presentazioni online). Missione appunto abbastanza complicata per Raikkonen e Giovinazzi, per il terzo anno insieme e reduci dal un 2020 nel quale entrambi hanno faticato a raggiungere il Q2 delle qualifiche e poi la zona-punti al traguardo: ce l'ha fatta due volte Kimi (nono al Mugello e ad Imola) e tre volte il nostro portabandiera nel Mondiale (nono a Spielberg e decimo al Nuerburgring e poi ad Imola).

Disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo, la livrea della C41 non nasconde come detto grandi novità rispetto a quella della sua sorella maggiore C39. La squadra ha scelto di utilizzare i propri "gettoni" di sviluppo nell'area del muso. Telaio, camnio ed ovviamente power unit sono di strettissima derivazione 2020: venerdì a Barcellona la shakedown, poi rotta verso Sakhir per la tre giorni di test precampionato.

Antonio Giovinazzi: "Ogni anno la prima volta che vedi la nuova monoposto sei emozionato. Questa è la più bella da quando sono nel team. Speriamo che sia anche più veloce di quella dell'anno scorso e magari già dal primo test. Non vedo l'ora di guidarla e di ottenere buoni risultati nel Mondiale. Sarà una stagione più molto più difficile, ma sarà lo stesso per tutti. La nostra squadra è rimasta invariata rispetto all'ultima volta a Sakhir alla fine di novembre. Speriamo di riuscire a girare con continuità in modo da poter raccogliere molti dati da confrontare con quelli del 2020".

Kimi Raikkonen: "Prima di tutto è sempre bello scoprire una monoposto nuova. Speriamo di essere messi meglio rispetto all'anno scorso e ce ne faremo un'idea nei test di metà marzo. Poi dal primo GP dell'anno diventerà tutto più chiaro. Noi faremo del nostro meglio in ogni caso".