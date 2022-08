La ricetta del Consiglio Mondiale: sostenibilità ambientale e finanziaria, spettacolo, appetibilità

© Getty Images

Il Mondiale di Formula Uno sta osservando l'ormai tradizionale "summer break" che terminerà con il Gran Premio del Belgio di fine mese ma - già all'indomani di Ferragosto - la Federazione Internazionale dell'Automobile ha messo nero su bianco ed approvato una serie di modifiche regolamentari che riguardano la seconda parte della stagione in corso (quella che inizia appunto a Spa-Francorchamps), la prossima stagione e poi - relativamente alla power unit, le linee-guida del regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2026, che prevede un incremento delle potenza derivante dalla componente elettrica e carburanti sostenibili al cento per cento.