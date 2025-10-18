Verstappen: "Ho vinto ma non sono soddisfatto". Russell: "Con Max dovevo provarci". Leclerc:"Ho guidato come un animale"

Il pilota olandese teme il passo delle McLaren nel Gran Premio domenicaledi Stefano Gatti
MAX VERSTAPPEN
"La partenza è stata buona ma alla ripresa dopo la Safety Car ho fatto fatica a ritrovare il passo. Dobbiamo capire perché. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante ma dobbiamo fare un po' meglio perché oggi non abbiamo potuto vedere il passo della McLaren".
GEORGE RUSSELL
"Ho visto una mezza occasione di attaccare Max: ero molto lontano ma dovevo provarci. Il secondo posto è il miglior risultato oggi per noi. L'incidente al via? Io ero all'esterno e non ho visto molto, quello che posso dire è che ad un certo punto c'erano tre macchine dove ce ne può stare solo una..."
CARLOS SAINZ
"Gara solida per noi, il nostro passo era buono: avevo dietro e due Ferrari ma potevo controllarle. Abbiamo portato a casa un altro risultato positivo. Ultimamente sto riuscendo a dimostrare quanto valgo ma il mio passo è questo fin dall'inizio della stagione, solo che in passato avevo avuto molta sfortuna. Ci manca ancora qualcosa per arrivare al top ma ora siamo nella mischia ed è bello".
LANDO NORRIS
"Cosa volete che vi dica? Sono stato colpito. È successo qualcosa alle mie spalle, ho pagato le conseguenze della negligenza di altri. Colpa di Piastri? Beh ma anche lui è stato colpito da un'altra macchina".
OSCAR PIASTRI
"Qui la prima curva è un'insidia. Devo rivedere le immagini. Ho cercato di ingaggiare Lando. Eravamo entrambi fuori dalla traiettoria più interna ma sono stato colpito e non ho potuto evitare di finire addosso a lui".
ANDREA STELLA (Team Principal McLaren)
"Siamo scocciati perché non siamo riusciti a disputare la gara e sono sorpreso che piloti così esperti (il riferimento è a Hulkenberg, ndr) non siano un po' più attenti al via, in modo da non danneggiare gli altri. Accettiamo il colpo e ripartiamo subito, abbiamo un po' di lavoro da fare nelle prossime ore ma siamo comunque in una posizione molto forte dal punto di vista della competitività".
NICO HULKENBERG
"È stato frustrante per me e anche per loro. Non è stato bello da vedere ma fa parte delle corse, specialmente in una curva come quella e alla partenza. Sono molto deluso ma non penso di aver commesso un grosso errore. Purtroppo è andata così".
CHARLES LECLERC
"Non è andata male, pensavo di poter passare Sainz. Ho spinto come un animale, alla curva cinque ho perso il posteriore e sono andato lungo e sono finito nello sporco. Da lì in avanti non ho più ritrovato il passo. Ne ho approfittato per provare dei settaggi sul volante in vista del Gran Premio. Abbiamo imparato molto ed è un fatto positivo. Ora però ci serve più peroormance per la qualifica".
LEWIS HAMILTON
"Siamo andati meglio che nella qualifica Sprint ma in gara ho avuto problemi di surricaldamento gomme e sottosterzo. Dobbiamo cambiare qualcosa prima delle qualifiche del GP, ci serve più performance. Comunque sono ottimista".