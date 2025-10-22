Padel, Euro Cup femminile: Italia in semifinale

Proprio Stellato, una delle veterane del gruppo, ha raccontato l'emozione di vivere il quarto Europeo in carriera: "Continuerò a dare il massimo e a far parte di questa squadra - ha detto al sito ufficiale della FITP -. Il gruppo è bellissimo e con le altre faccio un po' la sorella maggiore". A chiudere la giornata delle azzurre sono state invece Martina Parmigiani e Giulia Dal Pozzo, quest'ultima classe 2005 e alla prima convocazione con la Nazionale maggiore: "È un'emozione inspiegabile. Sapere di andare a giocare un Europeo e indossare la maglia azzurra è una sensazione veramente indescrivibile. Sono orgogliosa del percorso che ho fatto per arrivare fino a qui".