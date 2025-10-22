Marta Bassino rompe il piatto tibiale della gamba sinistra: Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a rischio

La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales riportando una lesione che potrebbe compromettere la partecipazione ai Giochidi Marco Cangelli
La stagione di Marta Bassino inizia subito in salita, anzi, rischia di terminare prima del tempo. La 29enne di Borgo San Dalmazzo è caduta durante un allenamento in Val Senales dove si trova in ritiro con la Nazionale riportando la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Impegnata nel secondo giro di discese della giornata, la piemontese dell'Esercito è scivolata in un tratto pianeggiante della pista Leo Gurschler.
Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, Bassino si è recata all’ospedale di Merano dove una lastra ha evidenziato la lesione. L'azzurra è stata poi sottoposta a un’ulteriore TAC di controllo che ha confermato l'esito con l'atleta che nelle prossime ore verrà sottoposta dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI a un'operazione alla Clinica La Madonnina.
Un infortunio che mette a forte rischio la partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 oltre a costringere Bassino a saltare lo slalom gigante di Soelden in programma sabato 25 ottobre.