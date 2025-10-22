Marta Bassino rompe il piatto tibiale della gamba sinistra: Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a rischio

Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, Bassino si è recata all’ospedale di Merano dove una lastra ha evidenziato la lesione. L'azzurra è stata poi sottoposta a un’ulteriore TAC di controllo che ha confermato l'esito con l'atleta che nelle prossime ore verrà sottoposta dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI a un'operazione alla Clinica La Madonnina.