 La nuova Rossa al battesimo della pista. Ecco tutte le forze in campo nei test del Bahrain

Shakedown per Leclerc al volante della nuova Ferrari. Squadra per squadra, il programma di lavoro della tre giorni di test premondiale in Bahrain.

Ci siamo! La Ferrari (si spera) della riscossa ha assaggiato con Charles Leclerc alla guida l'asfalto del Bahrain, sul quale il Mondiale scatterà a fine mese. Smaltita la routine (a tratti... stucchevole) degli svelamenti online e delle dichiarazioni tutte più o meno uguali e politicamente corrette, ecco finalmente il momento della verità. A Sakhir tre giorni di test fondamentali (e soprattutto rivelatori) per fare ordine tra protagonisti e comprimari e per farsi una prima idea di cosa ci aspetta nel Mondiale.

Sarà Charles Leclerc ad aprire i test per la Ferrari nella mattinata di venerdì. Il monegasco cederà poi il volante a Carlos Sainz Jr. per la parte pomeridiana (e serale) della prima giornata di test ma la Scuderia non si spinge oltre nella diffusione del proprio programma di lavoro. Ai box è comunque presente il neocollaudatore Callum Ilott che presumibilmente non andrà oltre un weekend di "team building". Completa invece la Driver Lineup dei pluricampioni della Mercedes: venerdì e domenica Valtteri Bottas scenderà in pista nella sessione del mattino, dalle 10 alle 14 ora di Manama (dalle otto a mezzogiorno in Italia) e Lewis Hamilton gli darà il cambio dalle 15 alle 19 locali (dalle 13 alle 17 italiane). Sabato invece sarà il sette volte iridato ad aprire le attività del box "stellato".

Red Bull ha invece comunicato che i primi giri di pista della "nuova" RB16B saranno affidati a "Capitan Max" Verstappen. Vincitore lo scorso 13 dicembre ad Abu Dhabi dell'ultimo Gran Premio del 2020, olandese cederà poi sabato il volante della monoposto a Sergio Perez che farà il suo debutto nel team sulla pista alla quale è legato da un dolce ricordo: il suo primo (e fino ad ora unico) successo iridato, nel GP di Sakhir del 6 dicembre 2020, sul miniovale (Outer Track) del circuito. Domenica poi Verstappen e Perez si alterneranno alla guida.

Lineup simile per Alpine F1 Team che - ad un mese esatto dal'incidente in allenamento con la bici a Lugano - ha confermato la presenza al volante della A521 di Fernando Alonso. Lo spagnolo guiderà sabato, dopo l'apertura riservata ad Esetban Ocon. Domenica poi il due volte campione del mondo ed il suo compagno di squadra francese (secondo alle spalle di Perez nel GP di Sakhir di cui sopra) saranno entrambi in pista.

Haas ed Alpha Tauri hanno "convocato" entrambi i propri piloti per ciascuna delle tre giornate di test ma non è escluso qualche correzione di rotta a lavoro iniziato. Aston Martin farà lo stesso, schierando Vettel al mattino e Stroll al pomeriggio venerdì e sabato per poi invertire l'ordine di ingresso in pista dei due piloti alla domenica.nella giornata inaugurale. Sabato poi la C41 Ferrari sarà affidata al pilota italiano, mentre ad Iceman sarà affidato il compito di chiudere i test nella giornata di domenica, presumibilmente con il time attack finale. La McLaren,rispetto al 2020 (con lo switch...back da Renault a Mercedes), non è andata al di là della pianificazione di venerdì, quando sia Daniel Ricciardo che Lando Norris metteranno alla frusta la MCL35M.

Programma diverso da tutte le concorrenti per la Williams. La FW43B sarà affidata al collaudatore Roy Nissany nel primo giorno di test e si tratta appunto dell'unico team a fare questo tipo di scelta: anomala, visto che quelli di Sakhir sono gli unici test precampionato. Nicholas Latifi guiderà sabato e "Prince" George Russell domenica... Insomma, un vero e proprio "crescendo". Manca all'appello il pilota di riserva Jack Aitken che nel "solito" GP di Sakhir aveva sostituito Russell (prestato una tantum alla Mercedes) e del quale per il momento non c'è traccia nella programmazione dei test del team "fanalino di coda" delle ultime stagioni.