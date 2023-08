© ufficio stampa Mercedes

"Nuovo" pilota per la Mercedes nel GP del Messico di F1 in programma a ottobre. Frederik Vesti, infatti, salirà sulla W14 per disputare la prima sessione di prove libere, quando prenderà momentaneamente il posto di Russell. Il 21enne danese, pilota del Team Junior, dove è arrivato nel 3032, sarà al debutto con la monoposto tedesca in un weekend ufficiale. Vesti aveva partecipato ai test di fine stagione lo scorso anno ad Abu Dhabi, compiendo 124 giri. Attualmente corre in F2, dove è secondo in classifica a tre gare dal termine con quattro vittorie (tra cui una a Monaco) e altri tre podi.