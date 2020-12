La Haas ufficializza Mazepin: correrà con Mick Schumacher

line up 2021

La Haas ha ufficializzato Nikita Mazepin per il 2021. Il giovane 21enne russo è al suo esordio in Formula 1 e affiancherà con ogni probabilità Mick Schumacher, il cui annuncio è atteso la prossima settimana. I due sostituiranno così Grosjean e Magnussen al volante del vetture del team americano.

Un grande emozione per Mazepin: “Per me è un sogno che diventa realtà. Voglio ringraziare Gené Haas, Gunther Steiner e tutte le persone che hanno riposto in me una grande fiducia. Non vedo l’ora di iniziare a stringere rapporti più profondi con loro, sia in pista che fuori. Voglio dimostrare il mio talento anche in F1 dopo esserci riuscito in F2. Avrò una grande responsabilità anche nell’indirizzare lo sviluppo della vettura a partire dal 2021 per le stagioni successive, ma sono pronto per prendermi questa responsabilità”.