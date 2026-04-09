Scenari

La Formula 1 si riunisce per cambiare le regole delle qualifiche

Qualche aggiustamento tecnico dovrebbe placare le polemiche di piloti e tifosi

di Tommaso Marcoli
09 Apr 2026 - 11:00
© Getty Images

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Una pausa forzata dalle attività in circuito che non lascia a riposo il management della Formula 1. La priorità è quella di ridare lustro alle qualifiche, considerate poco spettacolari e troppo legate a una logica di risparmio energetico. Se ne lamentano i piloti e i tifosi perché il problema è sempre più evidente di Gran Premio in Gran Premio: a Suzuka diverse monoposto rallentavano in curva e sui rettilinei per recuperare energia elettrica.
Così non va
Ne risente lo spettacolo e la sicurezza dei piloti, costretti a manovre azzardate pur di ricaricare le batterie. Conviene cambiare, anche se non si tratterà di una vera e propria "rivoluzione", ma piuttosto di un aggiustamento tecnico che consentirà un utilizzo più competitivo delle nuove power unit. Una delle soluzioni proposte sarebbe quella di ridurre l'apporto della potenza elettrica - che ora vale il 50% - almeno durante le qualifiche.
Piloti contro
Per rendere il meeting il più efficace possibile, è stato chiesto ai piloti di dir la loro su come si potrebbe intervenire per migliorare la lotta per la pole. L'obiettivo è a brevissimo termine: le nuove regole dovrebbero debuttare - almeno nelle intenzioni - già in occasione del GP di Miami (1-3 maggio). I team hanno espresso una generale soddisfazione per l'andamento delle gare, contraddistinte da numerosi sorpassi e da partenze imprevedibili. Alcuni piloti (Max Verstappen in primis) e altrettanti tifosi sono invece più scettici.  

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