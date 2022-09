Leclerc e Sainz alla moda... di Modena: look "total yellow" per la passerella di Monza

FORMULA UNO

Il catalogo del merchandising ferrarista si amplia con una linea d'abbigliamento che andrà sicuramente a ruba nei giorni della kermesse monzese.

© Twitter Ferrrari new look a Monza. O meglio, ferraristi. Quando non indosseranno la tuta, nel lungo weekend del GP d'Italia Charles Leclerc e Carlos Sainz vestiranno di un giallo sgargiante, anzi di un giallo Modena. Nel paddock, sul set delle interviste pre-evento, a spasso nel paddock, il monegasco ed il suo compagno indosseranno il colore della città del fondatire della Casa emiliana. Con qualche inserto nero sulle spalle, ad incorniciare il logo del 75esio anniversario di fondazione della Ferrari stessa e lo scudetto con il Cavallino Rampante nero in capo giallo (ed il tricolore sopra). D'altra parte, insieme al rosso, sono proprio il giallo ed il nero gli altri colori sociali della Scuderia di Maranello.

© Twitter

Ferrari da "yellow carpet", sperando che la performance di Leclerc e Sainz nel weekend del GP d'Italia non sia da... yellow submarine": sotto la linea di galleggiamento, insomma! Stiamo scherzando, naturalmente. D'altra parte, a fare sul serio si comincia venerdì mattina ma stiamo già aspettando l'apparizione degli uomini in rosso (ehm, stavolta in giallo) nel giovedì delle dichiarazioni programmatiche. Intanto resta da capire se - al di là dell'outfit da tempo "libero", corrisponderanno pennellate della stessa tonalità nell'allestimento del box Ferrari ma soprattutto sulla livrea delle due F1-75. Tutto lascia supporre che possa essere così, per un weekend che il popolo ferrarista si aspetta da "special edition" anche in termini di performance sullo schieramento di partenza e poi soprattutto nel GP vero e proprio.

© Getty Images

Ai tifosi più navigati intanto non sfuggirà - nel team kit monzese - il richiamo ai colori che hanno in più occasioni contraddistinto gli uomini di Maranello (ingegneri e meccanici in particolare) in un passato ormai piuttosto lontano.