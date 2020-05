La Ferrari ha scelto Sainz per sostituire Vettel

ATTESO L'ANNUNCIO

Sarà Carlos Sainz junior il sostituto di Vettel alla Ferrari dal 2021. In attesa dell'annuncio ufficiale, lo spagnolo, figlio dell'ex campione del mondo di rally con cui divide anche il nome di battesimo, è stato scelto da Maranello per fare da scudiero a Leclcer. Il 25enne di Madrid lascerà la McLaren dove è approdato nel 2019. Sainz ha debuttato in F1 nel 2015 con la Toro Rosso prima di trasferirsi alla Renault nel 2017. In totale ha corso 102 GP.

Sainz è stato preferito a Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi, che erano tra gli altri papabili per il volante del Cavallino. Qualcuno sognava Hamilton, ma la Ferrari ha deciso di puntare tutto su Leclerc, evitando di avere due top driver nello stesso box.

