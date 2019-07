La F1 pensa già al 2020: si parte il 15 marzo

06/07/2019 di SIMONE REDAELLI

Non siamo ancora a metà del Mondiale 2019, ma la Formula 1 è già proiettata nel 2020, anno in cui si festeggerà la 70.esima edizione. Il circus ha annunciato ufficialmente che il prossimo campionato scatterà sempre da Melbourne il 15 marzo. Una festa doppia perché il tracciato australiano celebrerà il 25.esimo anniversario, mentre Rolex sarà ancora sponsor dell'evento.



“Siamo lieti di annunciare che, come ormai da molti anni, la prossima stagione del campionato di Formula 1 prenderà il via a Melbourne – ha detto Chase Carey – Il circuito dell’Albert Park è uno dei luoghi più popolari del calendario, molto apprezzato da tutti coloro che lavorano nel paddock della Formula 1. L’accoglienza entusiastica degli appassionati australiani rende questo Gran Premio davvero unico e speciale. Non ci può essere posto migliore per iniziare la stagione 2020, che sarà significativa in quanto la nostra categoria celebrerà il suo 70° anniversario”.