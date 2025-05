La F1 è un gioco da ragazzi: parata con monoposto LEGO a Miami

In collaborazione con Formula 1, il Gruppo LEGO ha realizzato dieci auto a grandezza naturale e completamente funzionanti - una per ciascun team - guidate dai piloti di Formula 1 durante la parata che ha preceduto il Gran Premio di Formula 1 di Miami. Ispirate alla linea LEGO F1 Speed Champions, ciascuna di queste grandi costruzioni è composta da quasi quattrocentomila mattoncini, pesa mille chilogrammi ed è in grado di raggiungere velocità di 20 chilometri orari, mantenendo intatti i dettagli intricati e unici di un'auto di Formula 1, inclusi i loghi degli sponsor e gli autentici pneumatici Pirelli. Queste straordinarie imprese di design e ingegneria sono state realizzate da un team di 26 designer, ingegneri e costruttori LEGO, in oltre ventiduemila ore-lavoro ore, nella fabbrica del Gruppo LEGO a Kladno, in Repubblica Ceca.