La F1 dice basta con la Russia: rotto il contratto fino al 2025 

La Formula 1 non tonerà più in Russia. Il circus ha infatti annunciato di aver rotto il contratto con gli organizzatori del GP e quindi non ci sarà neanche l'appuntamento di San Pietroburgo che era previsto dal 2023 al 2025. Niente Sochi a settembre e niente gara sul nuovo circuito di Igora Drive per i prossimi tre anni. Decisione presa dai dirigenti della F1 insieme ai team dopo l'invasione del Paese di Putin in Ucraina. Per sostituire la tappa russa del prossimo 22 settembre, intanto, è corsa a tre con Losail, Portimao e Istanbul.