La conta dei danni: Mick "vince" il titolo di pilota più falloso del 2021: battuti Leclerc e Verstappen!

Secondo una classifica elaborata in Germania, il neopilota di riserva Ferrari è quello che ha causato la lista danni più lunga del Mondiale 2021.

di

STEFANO GATTI

Ne avrebbe sicuramente fatto a meno ma - nell'attesa di poterlo fare in pista (e ci vorrà ancora un po' di tempo ) Mick Schumacher precede il ferrarista (e quindi suo nuovo compagno di colori) Charles Leclerc ed il neocampione del mondo Max Verstappen sullo "scomodo" podio riservato ai piloti che nel corso del Mondiale terminato ad Abu Dhabi hanno provocato più danni - materiali, s'intende - alle rispettive scuderie.

Oltre quattro milioni di euro di danni: per la precisione quattro milioni duecentododicimila e cinquecento. A tanto ammontano i danni che il figlio del sette volte iridato ha... inferto alla sua vetusta VF.21 powered by Ferrari ed alla casse del team Haas. Lo ha calcolato - sicuramente con moltissimo impegno ma precisione tutt'altro che certa - uno studio realizzato nella "sua" Germania. Nessuno è profeta in patria, ancora una volta ed inevitabilmente. Dopo averlo surclassato in lungo ed in largo su pressoché tutti i circuiti del Mondiale, Mick... demolisce (è il caso si dirlo) il compagno di squadra Nikita Mazepin anche in questa speciale classifica. Prodigo di testacoda, lunghi in staccata ed incomprensioni varie con i colleghi diseminati senza soluzione di continuità sull'asfalto del Mondiale (e spesso appunto anche fuori...), il russo ha però causato "solo" due milioni e mezzo di euro di danni e si piazza ottavo, appena alle spalle di Tuki Tsunoda. Il che porta a concludere che il tanto bistrattato Nikita è stato il peggiore della graduatoria. Ah no, in questo caso particolare... il migliore!

Come detto all'inizio, alle spalle di Mick (al quale la leadership "distruttori" non ha impedito di strappare un contratto da membro effettivo della Scuderia Ferrari per il 2022) si piazzano proprio uno dei due piloti titolari della Rossa - Charles Leclerc - ed il neocampione Max Verstappen. Il monegasco ha... fatto danni per quattro milioni e 46mila euro, laddove Carlos Sainz ha fatto molto peggio (vabbeh sì, meglio, ci siamo capiti), chiudendo il 2021 fuori dalla top ten: undicesimo con un milione e 756mila euro di danni. Quanto a Verstappen, l'olandese presenta a fine anno una "lista nera" piuttosto lunga, che a fine pagina riporta una cifra appena inferiore ai quattro milioni: tre milioni e 889mila. Che in un'ipotetica constatazione... amichevole (ma che di amichevole avrebbe ben poco!) andrebbe spesso e volentieri condivisa con il rivale di un'intera stagione: Lewis Hamilton, naturalmente!

Il Re, nero e detronizzato, non va per sua fortuna oltre la tredicesima posizione: un milione e 235mila: briciole... mondiali! Ne ha combinate di più - in casa Mercedes - Valtteri Bottas: quinto a quota due milioni, 713mila e ... 500 euro (mah!). Davanti al finlandese, si piazza inaspettatamente quarto Nicholas Latifi. Sì, proprio lui, il "fatal" Latifi, con una parcella da tre milioni, 116mila e 500 euro, la cui ultima e costosissima voce (costosissima in senso lato soprattutto per Hamilton e la Mercedes) risale ai danni provocati dalla botta della Williams del canadese contro il guard rail di Yas Marina, a cinque giri dalla fine del GP di Abu Dhabi e del Mondiale e che del Mondiale stesso ha ribaltato l'esito.

Resta da dire del fanalino di coda, che in questo caso vale la pole position e magari la vittoria: si tratta di Esteban Ocon che appesantisce di soli 280mila euro la voce "passivi" del bilancio Alpine e - immaginiamo disegnandogli una smorfia di disappunto sul viso - "batte" e indispettisce il compagno di squadra Fernando Alonso che lo... precede con 315 mila. Comunque la metà di Sebastian Vettel (18esimo a 660mila), mentre Daniel Ricciardo chiude 17esimo a 713 mila. Virtù ed esperienza che vanno a braccetto, ma questo lo sapevamo anche prima di leggere questa comunque curiosa classifica from Germany, nella quale il primato di Mick Schumacher si presta anche (se non soprattutto) ad un'interpretazione vagamente... commerciale e nazionalpopolare.

Per finire, è ovvio che - a conti fatti! - la squadra più risparmiosa risulti Alpine, davanti a McLaren ed Alfa Romeo mentre quella che ha dovuto pagare più ore di straordinario al proprio personale è proprio la Haas di Schumacher e Mazepin, seguita dalla Ferrari e dalla Williams.