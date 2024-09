L'Aston Martin ricopre d'oro Newey: quinquennale da 35 milioni l'anno

FORMULA 1

Martedì l'annuncio dell'ingaggio del mago dell'aerodinamica a lungo corteggiato dalla Ferrari

© Getty Images Manca solo l'ufficialità, attesa per la giornata di martedì, per il matrimonio tra l'Aston Martin e Adrian Newey, il mago dell'aerodinamica che ad aprile ha lasciato la Red Bull e che è stato a lungo corteggiato dalla Ferrari. Alla fine il 66 ingegnere inglese è stato convinto dal progetto (e dai soldi) della scuderia britannica: per lui sarebbe pronto un ricchissimo contratto quinquennale da 30 milioni di sterline (35,5 milioni di euro) all'anno. Newey inizierà la sua nuova avventura in Formula 1 nel marzo del 2025.

Il magnate canadese Lawrence Stroll proprietario dell'Aston Martin si è speso in prima persona per condurre in porto la trattativa con il papà di tutte le Red Bull (molte delle quali vincenti) degli ultimi 18 anni, vincendo una corsa al rialzo (dell'ingaggio) con la Ferrari, che era disposta ad assumere Newey come superconsulente (permettendogli di lavorare dall'Inghilterra) ma che si è sfilata proprio per non dare vita a una sorta di asta al rilancio.

Newey lavorerà tra gli altri con l'ex ferrarista Enrico Cardile, il quarantanovenne l'ingegnere aretino che Stroll Sr. ha ingaggiato poco meno di un paio di mesi fa, all'indomani del Gran Premio d'Inghilterra, on il grado di chief technical officer sotto la guida del nuovo CEO Andy Cowell, in arrivo dalla Mercedes al posto di Martin Whimarsh.

Il contributo di Newey si vedrà però sostanzialmente "solo" nel 2026, visto che la monoposto che i confermatissimi Alonso e Stroll Jr. guideranno il prossimo anno è già stata concepita e l'ngegnere britannico potrà iniziare il suo nuovo lavoro non prima di marzo 2025.

