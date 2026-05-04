Inter, notte di festa a Milano per lo scudetto: anche i giocatori in Piazza Duomo coi tifosi

La festa dell'Inter è proseguita poi fino a notte inoltrata a Milano. La prima tappa è stato lo Sheraton San Siro, tradizionale quartier generale anche del calciomercato. Il primo ad arrivare è il vicepresidente Javier Zanetti, seguito a ruota da dirigenti e squadra al completo, con il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio. Tra brindisi, musica e una torta celebrativa, il gruppo ha festeggiato per circa un'ora con un dj set, tutti con indosso la maglia bianca commemorativa del titolo. Un momento raccolto ma carico di significato, tra presente e memoria: proprio nello stesso hotel, due anni fa, era arrivata la festa per la seconda stella.