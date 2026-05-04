Eventi Parata di Bugatti sul circuito del Gran Premio di Miami

Un'esperienza privilegiata per coloro che hanno potuto spendere 4 milioni di euro (tasse escluse) per portarsi a casa una delle Bugatti più estreme di sempre. Gli USA - come spesso accade - sono il mercato di riferimento per il marchio francese: non sorprende, dunque, che ben 8 dei 40 proprietari si siano ritrovati a Miami. Ognuno di loro ha avuto a disposizione un istruttore personale, meccanici e ingegneri per ottimizzare i parametri. Una squadra corse su misura per rendere l'esperienza ancora più entusiasmante. La Bolide è la massima espressione di potenza e prestazioni a disposizione di Bugatti. A tal punto da non poter essere omologata per uso stradale: si può guidare soltanto in pista. Il leggendario motore 8.0 litri W16 eroga 1.850 CV