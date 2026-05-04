Inter, il riscatto di Dimarco: "Scudetto dedicato a chi mi dava per finito"
L'esterno azzurro si è preso la sua rivincita dopo le critiche alla fine della passata stagione
Un anno dopo, Federico Dimarco si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. L'esterno italiano era stato tra i peggiori nella debacle di Monaco e, più in generale, nel finale tragico della passata stagione.
"Dimash" però si è rimboccato le maniche e si è rialzato ancora più forte di prima: quella che consegna all'Inter, da sempre la sua squadra del cuore, il ventunesimo scudetto è la sua migliore stagione di sempre, suggellata anche dal record di assist in un campionato: "Sensazione bellissima, vedere Milano nerazzurra è speciale. Che sapore ha questa vittoria? Sapore di ripartenza, dopo le brutte delusioni dell’anno scorso siamo ripartiti con staff e squadra, abbiamo lavorato e coronato il sogno del 21esimo scudetto. Siamo coesi come squadra, anche nei momenti di difficoltà siamo stati uniti, quando venivamo massacrati a destra e sinistra. Abbiamo sempre risposto presenti, ora ci dobbiamo godere questo scudetto, vale tantissimo dopo quello che è successo lo scorso anno. Lo dedico a tutte le persone che mi stanno vicine, in particolare a chi mi dava per finito alla fine della scorsa stagione”.
Un concetto, quello della rivalsa dalle sconfitte e dalle critiche arrivate alla fine della scorsa stagione, che Dimarco ha ribadito anche sui social. L'esterno azzurro ha pubblicato un breve video in stile videogame in cui alza la coppa dello scudetto. Il messaggio che lo accompagna è inequivocabile: "Per qualcuno era game over, per noi era soltanto una nuova partita. CAMPIONI D'ITALIA".