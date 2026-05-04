Inter, il riscatto di Dimarco: "Scudetto dedicato a chi mi dava per finito"

"Dimash" però si è rimboccato le maniche e si è rialzato ancora più forte di prima: quella che consegna all'Inter, da sempre la sua squadra del cuore, il ventunesimo scudetto è la sua migliore stagione di sempre, suggellata anche dal record di assist in un campionato: "Sensazione bellissima, vedere Milano nerazzurra è speciale. Che sapore ha questa vittoria? Sapore di ripartenza, dopo le brutte delusioni dell’anno scorso siamo ripartiti con staff e squadra, abbiamo lavorato e coronato il sogno del 21esimo scudetto. Siamo coesi come squadra, anche nei momenti di difficoltà siamo stati uniti, quando venivamo massacrati a destra e sinistra. Abbiamo sempre risposto presenti, ora ci dobbiamo godere questo scudetto, vale tantissimo dopo quello che è successo lo scorso anno. Lo dedico a tutte le persone che mi stanno vicine, in particolare a chi mi dava per finito alla fine della scorsa stagione”.