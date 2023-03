F1, la compagna di Jean Todt premiata con l'Oscar: "Orgoglioso di lei"

Tra le grandi protagoniste della 95esima edizione dei premi Oscar c'è stata anche Michelle Yeoh, vincitrice della statuetta come miglior attrice protagonista per la pellicola Everything, Everywhere, All at Once. Yeoh, che è diventata la prima donna asiatica ad aggiudicarsi l'ambito premio, è da quasi 20 anni la compagna di Jean Todt, presidente della Fia ed ex dirigente della Scuderia Ferrari. Il manager francese ha voluto celebrare l'evento con un post sui suoi canali social: "Momento di pura grazia e immensa felicità - le sue parole -. Che viaggio! Sono così orgoglioso di Michelle, che ha ricevuto l'Oscar Academy Award per la migliore attrice".