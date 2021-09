Il Qatar avrà il suo primo GP di Formula 1: si correrà il 21 novembre

Dopo il Motomondiale, che vi fa tappa da diversi anni, anche la Formula 1 sbarcherà in Qatar. E lo farà subito, visto che il tracciato di Losail, vicino a Doha, ospiterà il suo primo GP del circus già il prossimo 21 novembre. La gara prende il posto in calendario del GP d'Australia a Melbourne, che si sarebbe dovuto disputare nella stessa data e che è stato annullato per le restrizioni del governo di Canberra legate alla pandemia.