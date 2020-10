Il Nuerburgring regala un sorriso alla Ferrari: Vettel e Leclerc nella top five delle Libere: Mercedes al comando con Bottas

GP EIFEL F.1 NUERBURGRING

di

STEFANO GATTI

Nell'unica sessione di prove libere del GP dell'Eifel la Mercedes piazza le sue Frecce Nere davanti a tutti con Valtteri Bottas (1.26.225) in cima alla classifica con 136 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton. Rialza la testa la Ferrari: Charles Leclerc chiude il turno in terza posizione a 456 millesimi dal leader mentre Sebastian Vettel ottiene il quinto tempo (+0.813). A separare i due ferraristi Max Verstappen, autore del quarto tempo a 671 millesimi da Bottas.

Il sole torna ad illuminare l'asfalto del Nuerburgring ed accende le speranze ferrarista di un weekend sopra la media di questo 2020 fin qui... impalpabile. Nel finale dell'unico turno di prove libere Charles Leclerc e Sebastian Vettel mettono a segno il terzo ed il quinto tempo, anche se i distacchi da Valtteri Bottas sono già piuttosto "importanti": 456 millesimi per il monegasco, 813 per il tedesco che - sette anni fa - ha vinto l'ultimo GP di Formula Uno disputato su questa pista. Incappato in un testacoda nell'ultima chicane ad inizio sessione, Vettel si è piazzato quinto appunto, immediatamente alle spalle di Max Verstappen, leader della graduatoria nella prima parte del turno.

Mercedes comunque saldamente al comando delle operazioni. Come puntualmente accade in questa stagione, è Valtteri Bottas il più veloce "fuori dai blocchi". Lewis Hamilton comunque bracca il finlandese (+0.136) ed è pronto a mettere la freccia nelle qualifiche dell'undicesimo appuntamento del Mondiale. Risolto un problema al DAS ad inizio sessione, il leader della generale punta a vincere per la seconda volta al Nuerburgring (la prima risale al GP di Germania di nove anni fa con la McLaren) e così fare finalmente pari con Michael Schumacher a quota 91 vittorie.

Completano la top ten della classifica dei tempi dalla sesta alla decima posizione Lando Norris con la McLaren, Sergio Perez con l'unica Racing Point in pista (a causa del forfait di Lance Stroll), Daniel Ricciardo con la Renault, Alexander Albon con la Red Bull e Pierre Gasly con l'Alpha Tauri.

Alfa Romeo confinata nella... seconda pagina della classifica: 14esimo tempo ad un secondo e sette decimi dal connazionale Bottas per Kimi Raikkonen, 18esimo a due secondi e uno per Antonio Giovinazzi. Allo spegnersi del semaforo del GP del'Eifel, il finlandese salirà a quota 323 partecipazioni, diventando nuovo recordman solitario, dopo aver pareggiato Rubens Barrichello due settimane fa in Russia.