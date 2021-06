Il GP di Gran Bretagna: a Silverstone con 140mila spettatori

FORMULA 1

E' arrivato l'ok del governo di Londra nonostante l'aumento dei casi della variante Delta. Hamilton: "Forse è prematuro"

Nonostante l'esplodere della variante Delta, il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 del prossimo mese si svolgerà a piena capacità, con 140.000 spettatori attesi sulle tribune dell'impianto di Silverstone. Lo hanno confermato gli stessi organizzatori inglesi. L'annuncio, che segue mesi di intense discussioni tra il governo di Londra e il circuito, apre la strada alla più grande presenza di pubblico ad un evento sportivo nel Regno Unito dall'inizio della pandemia di Covid-19.

Vedi anche Formula 1 Due GP in sequenza sul Red Bull Ring di Spielberg: trampolino di lancio definitivo per Verstappen? Il Gran Premio si svolgerà appena un giorno prima della discussa fine delle restrizioni sul coronavirus in Inghilterra il 19 luglio e i boss di Silverstone potranno fare il tutto esaurito per l'intero weekend del 16-18 luglio. Ai possessori del biglietto verrà richiesta la prova di un test negativo al Covid, effettuato entro 48 ore dall'arrivo a Silverstone, o essere completamente vaccinati.

"Questo è qualcosa a cui stiamo lavorando da mesi e non vedo l'ora di dare il benvenuto a tutti i tifosi a Silverstone questo luglio", hanno detto gli organizzatori. "Molti dei nostri tifosi hanno acquistato i biglietti dal 2020, ma ora sono in una buona posizione per godersi quello che sarà sicuramente uno dei momenti salienti dell'estate", hanno aggiunto.

Ad inizio settimana è stato annunciato che più di 60.000 persone potranno assistere alle semifinali e alla finale di Euro 2020 a Wembley, mentre il torneo di Wimbledon potrà ospitare 15.000 persone (il massimo) per le finali di singolare femminile e maschile del 10 e 11 luglio.

HAMILTON: "FORSE E' PREMATURO"

Un segnale forte di ripartenza dopo la pandemia di coronavirus, ma secondo Lewis Hamilton, che correrà davanti al pubblico di casa, forse "è un po' prematuro". Nella conferenza stampa del GP Stiria il britannico della Mercedes da un lato si è detto "entusiasta di vedere le persone e in primo luogo di rivedere il pubblico britannico perché è il miglior pubblico di tutto l'anno", dall'altro ha mostrato preoccupazione per la situazione pandemica nel suo paese. "So che i casi stanno salendo in modo massiccio nel Regno Unito - ha detto Hamilton - quindi da quel lato mi preoccupo per le persone. Ho acceso il notiziario questa mattina, l'ho seguito negli ultimi giorni e so che i tassi di infezione nel Regno Unito sono aumentati poiché le persone si stanno un po' rilassando e non tutti sono vaccinati. Forse e' un po' prematuro. Ma non sono in politica, non sono al governo, non conosco tutto quindi non voglio sbilanciarmi troppo nei commenti - ha aggiunto - . Nell'ultima gara c'era già del pubblico e mi pare non sia venuto fuori niente di negativo, ma preferirei peccare per eccesso di cautela e ripartire lentamente piuttosto che andare a tutta birra e usare i nostri fan britannici come test".