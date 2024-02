Hornergate, parla Marko: "Indagine interna equa, poi reagire di conseguenza"

© Getty Images

"Come sapete, questa è un'indagine interna. Prima si arriva a un risultato, meglio è. Perché più il tempo passa, più voci e dicerie sono destinate a moltiplicarsi. Penso che Red Bull abbia reagito molto bene e se le cose vanno per le lunghe non è colpa loro. Stanno cercando di avere un'indagine equa e poi reagire di conseguenza". L'ultima voce (ma solo in ordine di tempo) sul caso Horner che ha tenuto banco nelle ultime due settimane ed è ancora in attesa di uno sbocco è quella di Helmut Marko. Il quasi ottantunenne superconsulente Red Bull ed ex braccio destro di Dietrich Mateschitz spinge per una soluzione rapida ma anche approfondita. Quello che abbiamo chiamato Hornergate continua ad agitare le acque all'interno del team campione del mondo ma il caso stesso - per quanto legato ad un'indagine interna - ha abbondantemente superato i cancelli del quartier generale RB di Milton Keynes. Per una veloce soluzione della vicenda si sono espressi in modo ufficiale nei giorni scorsi sia Formula 1 (vale a dire l'Organizzatore del Campionato del Mondo), sia la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). La pressione intorno al team Red Bull aumenta insomma ogni giorno che passa (e che ci separa dal via del Mondiale), anche da parte della casa madre Red Bull GmbH. Anche la Ford, che ha siglato con Red Bull Racing un importante accordo commerciale al via dal 2026, "minaccia" un possibile ripensamento (esisterebbe una clausola rescissoria) nel caso la vicenda non fosse risolta in tempi brevi e secondi precisi standard di integrità e correttezza di comportamenti.