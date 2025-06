Tennis, Musetti ai quarti di Parigi: "Sognavo di giocare così"

È grand'Italia al Roland Garros di Parigi. Lorenzo Musetti conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale dello Slam parigino. Piegato 3-1 il numero 10 al mondo Holger Rune col punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. L'azzurro si aggiudica la maratona di oltre un'ora del primo set e reagisce alla vittoria del secondo parziale del danese con ottima solidità. La crescita nel servizio, la pazienza negli scambi e i passanti di rovescio chiudono i conti. Al prossimo turno c'è Tiafoe. "Ieri sognavo di giocare così e di alzare il livello fino a questo punto - commenta - Rune è un avversario difficile che non si arrende mai. Sono orgoglioso di me stesso. I miei progressi? Mi lamento di meno e penso di più, ho fatto ordine e questo mi permette di migliorare come giocatore. Ho cominciato a giocare a 4 anni dopo che mio padre mi ha regalato una mini-racchetta per il compleanno. Usavo subito il rovescio a una mano e l'ho mantenuto sempre".