Il Cruz Azul vince la Champions Cup Concacaf per la 7° volta

La squadra messicana del Cruz Azul ha vinto la Champions Cup, il principale torneo per club della confederazione calcistica nordamericana (Concacaf) battendo 5-0 (pt 4-0) i Vancouver Whitecaps. I canadesi in semifinale avevano eliminato l'Inter Miami di Leo Messi, ma a Città del Messico sono stati surclassati dai rivali, che così hanno eguagliato il record di titoli, sette, finora detenuto solo dal Club America, altra squadra messicana. Il Cruz Azul non parteciperà alla prima edizione del Mondiale per club, al via a metà del mese negli Usa, ma ha ottenuto la qualificazione a quella del 2029, oltre che alla coppa Intercontinentale Fifa 2025, dove parteciperà tra le altre il Paris Saint Germain, vincitore della Uefa Champions League.