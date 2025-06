Jefferson-Wooden vola nei 100 donne del Grand Slam Track con 10"73

Folorunso, invece, non riesce nei 400 piani a migliorare il settimo posto della prima giornata nei 400 H, chiudendo in 53"88 la gara odierna vinta dalla britannica Lina Nielsen in 52"60, prestazione che la porta al terzo posto nella classifica finale degli ostacoli lunghi vinta dalla statunitense Jasmine Jones seconda nella prova di giornata in 52"73, mentre l'azzurra è globalmente settima e ultima tra le partecipanti in quanto l'ottava iscritta, la statunitense Shamier Litttle, si è infortunata durante i 400 H non chiudendo la prova e non disputando ovviamente quella successiva.