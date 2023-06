"Ho fatto il massimo, ora punto al podio": Sainz affila le armi per il "suo" GP

FORMULA 1

© Getty Images "Credo di aver guidato al meglio delle mie possibilità. C'è sempre un decimo da prendere qui e là ma sono sereno: ho spinto al massimo, dando davvero tutto. Eravamo tutti nello stesso gruppo. Il secondo posto era il miglior risultato possibile. Oggi eravamo tutti vicini, c'era bisogno di un bel giro. Anche passare il taglio in Q1 e Q2 senza problemi non era facile e scontato. Fare un solo giro con un solo set nel Q3 ha reso questa una delle qualifiche più complicate. Siamo riusciti a fare tutto bene e siamo nella posizione migliore possibile per la gara di domani. Ora possiamo concentrarci sul cercare di salire sul podio". Carlos Sainz si gode una prestigiosa prima fila davanti al pubblico di casa, in un certo senso salvando la faccia alla Ferrari dopo la clamorosa e per certi versi misteriosa eliminazione di Charles Leclerc al termine della prima fase delle qualifiche. Da parte sua il monegasco non sa darsi spiegazioni.

© Getty Images

"Per come è andata, sarei sorpreso se la macchina fosse a posto. Dobbiamo controllarla a fondo perché ancora nel terzo turno di prove era molto buona. In qualifica invece era ok solo nelle curve a destra. In quella a sinistra no e questo mandava in crisi lo pneumatico posteriore destro. Oggi l'abbiamo pagata cara e ora dobbiamo rimettere tutto a posto per la gara. Io non ho una spiegazione per quello che è successo. Deve per forza esserci qualcosa di rotto: ho avuto un feeling completamente diverso rispetto non solo a stamattina ma a tutta la stagione fin qui. Stavo addirittura per metterla nel muro durante la bandiera rossa, quando andavamo pianissimo!"