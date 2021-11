Pagelle Formula 1: Hamilton inverte l'inerzia mondiale, Verstappen buon incassatore

FORMULA 1

Solo il campione Mercedes fa il pieno di voti (e di punti) nel 19.mo appuntamento del Mondiale. Sainz e Leclerc: sfida nella terra di nessuno

di

STEFANO GATTI

LEWIS HAMILTON: VOTO 10 Dieci per Hamilton o meglio... ventotto! Come le posizioni guadagnate tra Sprint Qualifying e GP vero e proprio. È questa la "cifra" di un weekend sulle montagne russe per Lewis che riapre la contesa iridata e sempre più a muso duro con Verstappen. Potrebbe non bastare, contro l'olandese che - più presto che tardi - prenderà il suo posto al vertice. Tornano a crescere però le chances del Re Nero di lasciare la compagnia di Michael Schumacher a quota sette titoli.

MAX VERSTAPPEN: VOTO 8,5

Perde lo scatto al semaforo con Bottas al sabato, restituisce il "favore" al finlandese alla domenica, poi si difende con una manovra al limite dal primo assalto di Hamilton. La Direzione di Gara lo grazia (secondo noi giustamente) ma l'impressione è che la Formula Uno "voglia" Verstappen campione. Lui ha i numeri per farcela da solo. Questa volta però la Mercedes aveva un "tigre" nella power unit: Lewis Hamilton!

CARLOS SAINZ: VOTO 5,5

Ammette candidamente di non aver ancora digerito (GP diciannove di ventidue) il "launch system" della sua SF21, il resto è una veloce processione - sua e del compagno di squadra - verso il traguardo nella terra di nessuno tra i "Big Four" ed il resto del gruppo. Sta però mettendo in difficoltà lo stesso Leclerc. Qualcosa che forse nemmeno la Ferrari stessa si aspettava. Un'arma in più per il 2022 e seguenti: però a doppio taglio.

PIERRE GASLY: VOTO 7

Il francese è ormai un certezza nella top ten di prove e gara ma - in uno modo o nell'altro - non sfonda, non "buca" lo schermo. Solo colpa della sua Alpha Tauri? Pierre si eleva spesso e volentieri al livello di Ferrari e McLaren in qualifica, salvo poi "subire" sulla distanza. Semplificazione fedele del suo status attuale: un talento che rischia di rimanere parzialmente inespresso. In attesa di smentite.

CHARLES LECLERC: VOTO 8

Porta ad otto punti e mezzo il vantaggio su Sainz in classifica e punta - molto realisticamente - al quinto posto delle generale attualmente nelle mani di Lando Norris, lontano ormai tre soli punti. Rimedia domenica alla "stanca" performance della vigilia con un GP iniziato e poi condotto in porto davanti al compagno di squadra ma poi scopriamo che era in vigore una sorta di patto di non belligeranza interna partito dal ponte di comando. Troppo importante mettere sotto chiave il terzo posto tra i Costruttori.

VALTTERI BOTTAS e SERGIO PEREZ: VOTO 5,5

Largamente ininfluenti e quindi accomunati nel giudizio. Certo, Valtteri impedisce a Verstappen di fare centro pieno nella "Sprint". E certo, Sergio fa lo stesso alla domenica strappando il punto del giro più veloce ad Hamilton nel giorno di festa. Restano però anni-luce distanti dai rispettivi capitani. Qualcosa inizierà a cambiare nel 2022 con l'arrivo di Russell alla Mercedes. Red Bull avrà mai lo stesso ardire? Probabilmente sperano di cogliere i frutti della mossa avversaria, casomai il colpaccio non riuscisse quest'anno...!