Formula 1, Hamilton svetta nella seconda giornata di test in Bahrein

Sesto Tsunoda (+1.414), che precede Oscar Piastri (+1.442): mattinata interlocutoria per l'australiano e la sua McLaren, con tanti test aerodinamici. Long-run con gomma hard e pochi giri (una quarantina) per Piastri, hanno lavorato tanto sull'aerodinamica anche la Racing Bulls di Tsunoda e la Red Bull di Lawson, che disputerà l'intera giornata: per lui l'ottavo tempo (+1.854), solo 28 giri e un problema al motore. Chiudono il tabellone dei tempi la Sauber di Hulkenberg (+2.078) e la Haas di Ocon (+3.692), protagoniste per motivi diversi. Il tedesco è stato il protagonista del primo contatto tra piloti, toccandosi fortuitamente con Piastri nella mezz'ora finale, mentre la Haas è stata l'unica a girare su pista bagnata: per un'oretta circa (dalle nove alle dieci) l'attività si era fermata per la pioggia caduta a Sakhir, solo gli statunitensi in pista con gomma intermedia.