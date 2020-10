Hamilton stratega: "Ho scaldato bene le gomme"

LE PAROLE

Lewis Hamilton si è dimostrato ancora una volta il migliore, in tutto. In Portogallo l'inglese della Mercedes ha conquistato la pole position con intelligenza, sfruttando al meglio gli pneumatici: "Ho scelto di fare 3 giri e sono riuscito a migliorare giro dopo giro. Il team ci ha dato la doppia scelta: soft o medie per il giro finale. Ho scelto medie. Ma era difficile scaldarle per questo ho fatto più giri".

Cosa che non ha fatto il compagno Bottas che dopo aver dominato le libere si è dovuto arrendere: "Le medie andavano un pochino più forte delle soft e non so per quale motivo. Lewis ha fatto due giri raffreddando le gomme nel frattempo, io ho deciso di farne uno. E' stata una mia scelta, sono andato per il giro secco".

Sono 97 le pole in carriera per Hamilton: "È una sensazione fantastica, non posso dire quanto è stata dura oggi. Avevamo una gran macchina ma c'è stato tanto da fare a livello di guida per mettere insieme il giro. Ho cercato sempre di scavare e scavare per trovare quei decimi in più. Ho scelto di fare tre giri per avere una possibilità di migliorarmi ulteriormente mentre Valtteri (Bottas, ndr) ha deciso di fare un giro secco".

Colpo di genio del campione: "Alla fine ha funzionato la mia strategia, sono riuscito a migliorare giro dopo giro - ha aggiunto il pilota della Mercedes - Il team ci ha posto la doppia alternativa, mentre lui ha scelto il giro secco io ne ho fatti tre, il tempo c'era. Le gomme medie sono difficili da far lavorare, è difficile farle funzionare. Ecco perché ho voluto avere un tentativo in più nel caso in cui non fosse stato sufficiente, ma alla fine è andata bene. Questo è un circuito duro e puro, in alcuni punti non riesci neanche a vedere da che parte vai. È difficile trovare dei riferimenti in frenata, è uno dei circuiti più impegnativi in cui abbia mai guidato".

VERSTAPPEN: "SIAMO VICINI"

Terzo tempo per Max Verstappen che guarda con fiducia alla gara: "È tutto il weekend che abbiamo difficoltà nell'utilizzare le gomme e trovare la giusta temperatura. Siamo ancora una volta terza posizione, ma non siamo molto lontani. Possiamo stare molto vicini durante la gara di domani".