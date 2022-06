Hamilton risponde alle frasi razziste di Nelson Piquet: "Serve cambiare mentalità"

È arrivata anche la risposta di Hamilton. Dopo i tweet della Formula 1, della Mercedes e della Fia, anche il pilota inglese, diretto interessato, ha voluto esprimere il suo pensiero sui social network: "È più della lingua. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C'è stato un sacco di tempo per imparare. È giunto il momento di agire". Ovviamente, il riferimento è alle parole di Nelson Piquet, ex pilota brasiliano tre volte campione del mondo, che nel corso di un'analisi del contatto tra Lewis e Verstappen a Silverstone aveva detto: "Il n****etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n****etto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco".