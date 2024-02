Hamilton può attendere: pronta al semaforo la SF-24 di Leclerc e Sainz

FORMULA 1

Tutto pronto a Maranello per la presentazione della monoposto con la quale Leclerc e Sainz vanno a caccia di vittorie

© Ferrari Press Office Giovedì primo febbraio scorso l'ufficializzazione dell'approdo di Lewis Hamilton a Maranello tra ormai meno di un anno ha per qualche giorno impresso una svolta futuribile o quasi ai sogni dei tifosi della Rossa ma la prospettiva torna (molto opportunamente) ad accorciarsi sul breve termine, anzi brevissimo. Incombe il lancio della Ferrari SF-24 con la quale Charles Leclerc (che ha rinnovato il 25 gennaio scorso su base pluriennale) e Carlos Sainz, che cederà il suo posto a sir Lewis affrontano il Mondiale al via il primo fine settimana di marzo con il Gran Premio del Bahrain, che sarà preceduto (da mercoledì 21a venerdì 23 febbraio) dall'unica sessione di test preampionato, proprio sulla pista di Sakhir.

© Ferrari Press Office

Come oramai tradizione, il nome di "battesimo" della Rossa è stato svelato con largo anticipo, lunedì 29 gennaio: SF-24, nel segno della continuità con la monoposto che l'ha preceduta ed entra nel museo con il terzo posto nel Mondiale Costruttori e una sola vittoria al suo attivo: quella nel Gran Premio di Singapore, messa a segno con una prova tutta sostanza e strategia dall'ormai separato in casa Sainz. La power unit della monoposto era stata accesa per la prima volta - a favore di... social - martedì 6 febbraio, mentre qualche immagine dell'operazione di stickering rivela bordature gialle (anzi giallo Ferrari) per il numero 16 di Leclerc e il 55 di Sainz.

Secondo in bene informati la nuova Ferrari dovrebbe segnare un punto di rottura con la SF-23. Senza però dimenticare che - prassi ormai diffusa e inevitabile - ad essere svelata a mezzogiorno di martedì 13 febbraio sarà poco più della livrea della nuova Rossa (numerosi i nuovi sponsor tecnici ma non solo), che potremo poi conoscere meglio nei test di Sakhir ma - a livello di performance pura - solo nella terza e ultima giornata. Insomma, è il tempo delle buone intenzioni e delle dichiarazioni di prammatica... ma sta per finire, lasciando finalmente spazio all'azione in pista. Intanto, Ferrari si presenta al via con una formazione che - oltre ai due piloti titolari - prevede un terzo... terzo pilota: si tratta di Oliver Bearman, che va ad affiancare in questo ruolo Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. Ricomincia da tre anche il lavoro di sviluppo. Alla voce "Development Driver", l'organigramma 2024 della Scuderia affianca a Antonio Fuoco e Davide Rigon il monegasco Arthur Leclerc, fratello minore di Charles.