Hamilton prima di Monza: "Stavolta essere qui è davvero particolare"

FORMULA 1

Il pilota della Mercedes, che nel 2025 sarà alla Ferrari, si prepara al Gp d'Italia. Norris: "Qui non sarà come a Zandvoort"

© Getty Images A Monza, nel weekend di Formula 1, gli occhi saranno inevitabilmente puntati anche su Lewis Hamilton, che dal 2025 correrà con la Rossa: "Qui è sempre speciale, ma stavolta sarà particolare. Sono sempre stato ben accolto anche quando ero in lotta con la Ferrari. Sono curioso". Dopo il successo in Olanda, invece, Norris vola basso: "Qui è stata una delle nostre gare peggiori lo scorso anno, non ci aspettiamo di andare come a Zandvoort".

Correre a Monza nel 2024 in Mercedes, consapevole di ritornarci l'anno dopo da pilota Ferrari, è particolare. Così il promesso sposo della Rossa, Lewis Hamilton, definisce la sensazione di gareggiare nel Gp d'Italia. "È sempre speciale essere qui, sono venuto tante volte", ricorda il sette volte campione del Mondo in conferenza stampa, "ma stavolta è particolare. Il clima, la passione… Ho sempre avuto un’ottima accoglienza in Italia, anche quando eravamo in lotta con la Ferrari. Sono curioso di vedere quest’anno, ma già a Imola è stato fantastico". Spazio, poi, agli obiettivi per questo weekend: "Dopo l’Olanda abbiamo esaminato delle cose che col senno di poi avremmo fatto diversamente. Dovevamo fare meglio in qualifica, ma abbiamo imparato tanto dallo scorso weekend, vedremo. Ci presentiamo con degli aggiornamenti, ma non saremo gli unici. Spero che anche noi potremo essere lì a lottare". Infine, indica il suo successore alla Mercedes: "Penso che debba scegliere Antonelli, ha un futuro luminoso davanti a sé. Sono entusiasta di vederlo nei prossimi anni e non vedo l’ora di vedere il suo percorso in F1".

Vincitore in Olanda, Norris tiene i piedi per terra. Lo ha fatto subito dopo il trionfo dello scorso Gp e lo fa anche in vista di Monza: "Penso solo a ciò che posso fare oggi, al momento affronto la vita così. Dopo la vittoria a Zandvoort, subito dopo si ricomincia: quasi dimentichi ciò che hai fatto e pensi al weekend successivo". E in vista della gara, l'ottimismo non è proprio dilagante: "Qui è stata una delle nostre gare peggiori lo scorso anno, non ci aspettiamo di andare come a Zandvoort". E anche sul Mondiale vola basso: "Ho sorriso di più dallo scorso weekend, per me una vittoria incredibile. Una delle più belle emozioni che si possano provare. Ma non penso al campionato, penso gara dopo gara e ora sono concentrato solo su Monza". Infine, una battuta sul volto nuovo della F1, Colapinto: "Entrare a metà stagione non è facile, dovrà scoprire molte cose che noi già sappiamo, ma sono sicuro che se la caverà. Non è qui per caso, ha talento".