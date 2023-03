Hamilton ottimista a metà: "Mercedes migliorata, ma non abbastanza"

IL TERZO INCOMODO

L'inglese pronto per la sua undicesima stagione in F1: "Non siamo ancora in grado di eguagliare le Red Bull al momento, o forse nemmeno le Ferrari"

Ultima giornata di test: da ora si fa sul serio

































































© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Mercedes si trova in una posizione molto migliore per affrontare la stagione 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma, fatta questa premessa, Lewis Hamilton non crede di avere ancora il ritmo per battere i rivali di Red Bull e Ferrari. Dopo i test in Bahrain, il sette volte campione del mondo ritiene che la W14 sia una "buona piattaforma da cui partire" per la stagione che inizia nel prossimo fine settimana. Sembrano risolti i problemi di "saltellamento", che avevano tormentato la W13 per quasi tutto il 2022, causati dal tentativo di adattarsi ai nuovi regolamenti tecnici sull'effetto suolo. "Sono stati giorni interessanti - ha detto Hamilton dopo la prima presa di contatto con la nuova monoposto - . Ma la cosa che mi ha colpito di più è che questo è il mio undicesimo anno con la squadra e tutti si sono presentati con la stessa mentalità, lavorando sodo, a testa bassa. Ne sono davvero orgoglioso".

Vedi anche Formula 1 Williams e Alpha Tauri candidate all'exploit, ma le gerarchie mondiali sono blindate "L'affidabilità è stata generalmente buona. Abbiamo avuto un problema (al venerdì, sulla macchina di Russell) e ci siamo fermati, ma nel complesso è andata bene. Non siamo esattamente dove vorremmo essere, ma è una buona base da cui partire", ha aggiunto. "Quest'anno abbiamo alcune cose su cui dobbiamo lavorare. Non è ancora tutto perfetto e non siamo ancora in grado di eguagliare le Red Bull al momento, o forse nemmeno le Ferrari. Ma, come ho detto, va meglio - ha concluso - . Il saltellamento è sparito e ci sono un paio di elementi che finora sono stati migliorati. Chissà dove saremo la prossima settimana. Dobbiamo solo rimanere positivi e continuare a spingere".