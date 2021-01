Hamilton "on ice"ma... fioccano gli indizi: sulla trattativa: "molto lavoro dietro le quinte"

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

L'attuale condizione di disoccupato di lusso (free agent suona molto meglio) non sembra preoccupare più di tanto Lewis Hamilton che, in attesa che l'attuale stallo nella trattativa con Daimler si sblocchi con soddisfazione per entrambe le parti, sta trascorrendo un periodo di vacanza attiva ad alta quota, come ha mostrato a tutti, naturalmente via social.

"Ciao a tutti, sono in uno dei posti che preferisco al mondo, alleno ogni giorno corpo e mente. Faccio escursioni con gli sci fino a tremilaquattrocento metri. Allenamento in altura per la frequenza cardiaca e lavori di potenziamento. Oltre a questo, molto lavoro sullo sfondo, tante cose in gioco. Ma volevo solo farmi vivo per dirvi che va tutto bene, sono in forma fisicamente e mentalmente qui nella mia bolla... Ci vediamo presto".

Non esattamente un "faccio cose, vedo gente" di morettiana memoria ma, finalmente, qualche indizio a suo modo promettente.

Ad un decina di giorni abbondanti dal suo 36esimo compleanno, Lewis Hamilton si è rifatto vivo con queste parole e con un breve video sulla neve da una imprecisata località che, a giudicare dall'ambientazione e dalle (ottime) abitudini del sette volte campione del mondo, potrebbe facilmente corrispondere alle montagne del Colorado ed a quelle che circondano Aspen in particolare. Lo ha fatto con qualche riferimento sibillino a non meglio precisate variabili in gioco, che lasciano intendere una trattativa che - seppur lentamente - si sta muovendo. Poco da aggiungere, in realtà, non potendo andare altre le congetture. Non resta che attendere che Lewis scenda... dalla sua montagna o - per seguire il suo ragionamento, esca dalla bolla nella quale si trova attualmente!